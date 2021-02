Renzi, “Draghi è polizza assicurativa per i nostri figli e i nostri nipoti, Iv sosterrà il governo a prescindere dai nomi” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Matteo Renzi conferma il sostegno di Italia Viva al governo Draghi: “È una polizza assicurativa per i nostri figli e i nostri nipoti”. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, dopo aver incontrato il premier incaricato Mario Draghi, conferma il sostegno all’ex Presidente della Bce senza veti e quindi a prescindere dal nome dei ministri che andranno a formare la squadra. Il Prof Mario Draghi arriva al Quirinale (foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)Il ringraziamento al Presidente della Repubblica Nella prima fase del suo intervento, Matteo Renzi ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Matteoconferma il sostegno di Italia Viva al: “È unaper ie i”. Il leader di Italia Viva Matteo, dopo aver incontrato il premier incaricato Mario, conferma il sostegno all’ex Presidente della Bce senza veti e quindi adal nome dei ministri che andranno a formare la squadra. Il Prof Marioarriva al Quirinale (foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)Il ringraziamento al Presidente della Repubblica Nella prima fase del suo intervento, Matteo...

