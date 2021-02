Puglia, la Uil contro l’ordinanza che prevede dad a scelta: Emiliano continua a non decidere, ora azione forte (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Dalle modalità con le quali è stata adottata l’ordinanza, prendiamo atto che lo stesso presidente non ritiene neanche di doversi più confrontare con chi rappresenta il mondo della scuola. Infatti, neanche una convocazione dei sindacati per esporre i dati dei contagi e per comunicare lo stato dell’arte rispetto ai promessi presidi sanitari. Avremmo voluto dire tante cose, ma anche il diritto di parola ci viene negato”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Dalle modalità con le quali è stata adottata, prendiamo atto che lo stesso presidente non ritiene neanche di doversi più confrontare con chi rappresenta il mondo della scuola. Infatti, neanche una convocdei sindacati per esporre i dati dei contagi e per comunicare lo stato dell’arte rispetto ai promessi presidi sanitari. Avremmo voluto dire tante cose, ma anche il diritto di parola ci viene negato”. L'articolo .

