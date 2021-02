Perché il Recovery plan non si fermerà al Via. Scrive Atelli (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nell’agenda di governo delle prossime settimane, una scontata centralità avrà – accanto alla gestione della pandemia e all’arginamento di possibili tensioni sociali – l’epocale (se non altro Perché l’Italia è il Paese che dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, ricevere la quota più grossa del Recovery fund) azione di rilancio imperniata sul Next generation Eu. I passaggi chiave sono ormai noti, e si snodano lungo l’asse che corre dal Pnr al Programma di ripresa e resilienza (Recovery plan, di cui il Pnr traccia le linee essenziali), che una volta adottato dal governo italiano sarà da negoziare con la Commissione Ue. Parte fondamentale di ciò sono, da un lato il capitolo infrastrutturazione, che solo tra alta velocità, porti e logistica intermodale si stima mobiliterebbe importi per 31,98 miliardi euro, e, dall’altro ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nell’agenda di governo delle prossime settimane, una scontata centralità avrà – accanto alla gestione della pandemia e all’arginamento di possibili tensioni sociali – l’epocale (se non altrol’Italia è il Paese che dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, ricevere la quota più grossa delfund) azione di rilancio imperniata sul Next generation Eu. I passaggi chiave sono ormai noti, e si snodano lungo l’asse che corre dal Pnr al Programma di ripresa e resilienza (, di cui il Pnr traccia le linee essenziali), che una volta adottato dal governo italiano sarà da negoziare con la Commissione Ue. Parte fondamentale di ciò sono, da un lato il capitolo infrastrutturazione, che solo tra alta velocità, porti e logistica intermodale si stima mobiliterebbe importi per 31,98 miliardi euro, e, dall’altro ...

PulcinoRossoner : RT @arrow_michelle: Tale Padellaro dice da @corradoformigli che Conte è più adeguato di Draghi a gestire il Recovery Fund (e già qui...) Mo… - roma_paoletta : @Helliot_Spencer @fabcet La Lega non può stare nel Governo perché loro non vogliono prendere i soldi del Recovery t… - Gocceironiche : RT @DomaniGiornale: Secondo #Salvini #Quota100 dovrebbe essere prolungata perché «ha permesso a 400mila persone di andare in pensione e a 3… - giulio_galli : RT @marcobreso: Intervista a @vonderleyen ?? Draghi? Straordinario alla BCE ????? Sul Recovery l’Italia deve correre ?? I contratti? I gove… - annamasera : RT @marcobreso: Intervista a @vonderleyen ?? Draghi? Straordinario alla BCE ????? Sul Recovery l’Italia deve correre ?? I contratti? I gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Recovery Governo Draghi, la diretta delle consultazioni - Leu: 'Mai con chi vuole la flat tax'. Telefonata di Berlusconi: non va a Roma. Grillo ...

... battaglia storiche , a esempio Iv da Recovery su investimenti e non su bonus sono già sul tavolo. ...Nicola Zingaretti ha annunciato che non metterà paletti al perimetro della maggioranza perché è '...

Governo Draghi, consultazioni in diretta video/ Renzi: "Con lui un'Italia più forte"

Renzi ha quindi aggiunto, in riferimento ai 200 miliardi di euro del Recovery Plan: " Meglio se li ... " Proprio perché i temi sono fondamentali, questa maggioranza è incompatibile con la presenza di ...

Mario Monti: «Recovery e riforme il sistema dei partiti non si nasconda» Corriere della Sera ... battaglia storiche , a esempio Iv dasu investimenti e non su bonus sono già sul tavolo. ...Nicola Zingaretti ha annunciato che non metterà paletti al perimetro della maggioranzaè '...Renzi ha quindi aggiunto, in riferimento ai 200 miliardi di euro delPlan: " Meglio se li ... " Proprioi temi sono fondamentali, questa maggioranza è incompatibile con la presenza di ...