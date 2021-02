LIVE Sinner-Kecmanovic 7-6 6-4, ATP Melbourne I in DIRETTA: l’azzurro accede alle semifinali (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Sinner conquista l’accesso alla semifinale, dove affronterà il vincente del match tra l’olandese Van de Zandschulp ed il russo Khachanov. Jannik Sinner supera in due set il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 7-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. 6-4 HA VINTO JANNIK Sinner! A-40 Match point Sinner! 40-40 Ace di Sinner! 30-40 Palla break per Kecmanovic. 30-30 Lungo il rovescio di Sinner. 30-15 In corridoio il rovescio di Kecmanovic. 15-0 Facile dritto a campo aperto di Sinner. 5-4 Kecmanovic vince il game, ma ora Sinner serve per ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito.conquista l’accesso alla semifinale, dove affronterà il vincente del match tra l’olandese Van de Zandschulp ed il russo Khachanov. Janniksupera in due set il serbo Miomircon il punteggio di 7-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. 6-4 HA VINTO JANNIK! A-40 Match point! 40-40 Ace di! 30-40 Palla break per. 30-30 Lungo il rovescio di. 30-15 In corridoio il rovescio di. 15-0 Facile dritto a campo aperto di. 5-4vince il game, ma oraserve per ...

