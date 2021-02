SulPanaro : Forum Monzani, incontri con l’autore: a febbraio ospiti Maurizio Martina, Daniela Collu, Gianrico Carofiglio e Stef… -

Ultime Notizie dalla rete : Forum Monzani

SulPanaro

... ex ministro delle politiche agricole, nel suo libro 'Cibo sovrano' (Mondadori) dal palco virtuale del BPER Bancadomenica 7 febbraio alle 17.30 insieme ad Andrea Segrè, in diretta ...... ex ministro delle politiche agricole, nel suo libro 'Cibo sovrano' (Mondadori) dal palco virtuale del BPER Bancadomenica 7 febbraio alle 17.30 insieme ad Andrea Segrè, in diretta ...Forum Monzani, incontri con l’autore: a febbraio ospiti Maurizio Martina, Daniela Collu, Gianrico Carofiglio e Stefano Feltri. Gli incontri con l’autore di Forum Eventi, come ...MODENA Il BPER Banca Forum Monzani nel mese di febbraio accompagna il suo pubblico alla scoperta delle novità editoriali nel campo della narrativa, dell’arte, della politica, della sostenibilità. Lo f ...