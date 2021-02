Fisco | monito C Conti | Irpef mosaico deformato e imbruttito | obiettivi chiari in riforma

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – L’è diventata negli anni un “” “rispetto” al disegno originario. Inoltre, presenta anche problemi di equità, pesando maggiormente sul ceto medio. E’ quanto rileva il presidente della Corte dei, Guido Carlino, in audizione davanti alle commissioni Finanze congiunte di Camera e Senato nel quadro dell’attività conoscitiva sulladelll’. “Dai tempi della sua introduzione nel sistema tributario italiano, l’ha oscillato tra il tentativo di conformarsi all’obiettivo originario di imposta sul reddito globale e la realizzazione di una modalità di tassazione caratterizzata da numerose eccezioni a quel criterio”, afferma. “Queste eccezioni – aggiunge – hanno portato ...

Invio Modello IVA/2021: il monito dell'ANC sui ritardi nel modulo di controllo E' di ieri, 1° febbraio 2021, la pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate del software di compilazione del modello e del ...Sul Recovery plan 'è a rischio la credibilità dell'Italia' in Europa. È il monito di Lorenzo Bini Smaghi, presidente della banca francese Societè Generale ed ex-membro del ...