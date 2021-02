Dramma d’amore ad Amici 2021: Martina lascia Aka7Seven per Raffaele (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dramma d’amore ad Amici 2021: la ballerina Martina Miliddi lascia Aka7Seven per il cantante Raffaele. Lui crolla e piange. Dramma d’amore nella scuola di Amici 2021. Come accade spesso, anche quest’anno, tra gli allievi, stanno nascendo amori e simpatie. La prima coppia che si è formata è quella del cantautore Aka7Seven e della ballerina Martina L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 5 febbraio 2021)ad: la ballerinaMiliddiper il cantante. Lui crolla e piange.nella scuola di. Come accade spesso, anche quest’anno, tra gli allievi, stanno nascendo amori e simpatie. La prima coppia che si è formata è quella del cantautoree della ballerinaL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

