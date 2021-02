'Da Beppe non ce lo aspettavamo': una dozzina di senatori M5s contro il sì a Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'arrivo a Roma di Beppe Grillo, alla vigilia dell'incontro con il premier incaricato Mario Draghi, che più o meno è l'immagine del 'nemico' descritto da anni dai grillini, è il passo che molti ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'arrivo a Roma diGrillo, alla vigilia dell'incon il premier incaricato Mario, che più o meno è l'immagine del 'nemico' descritto da anni dai grillini, è il passo che molti ...

matteosalvinimi : non poniamo condizioni, pregiudizi o veti, ma se oggi Beppe Grillo dice che vuole la patrimoniale, io non posso sta… - Adnkronos : #M5S, 'da @beppe_grillo non ce l'aspettavamo': una dozzina di senatori anti-#Draghi - beppesevergnini : I Draghi ??non cinguettano?? - kodaful : @GiuseppeConteIT @luigidimaio @beppe_grillo la chiarezza serve perché in caso d incomprensione non sarà possibile a… - erretti42 : @Grillino_eFiero @Mov5Stelle @beppe_grillo @GiuseppeConteIT @ale_dibattista @luigidimaio Perchè ha cambiato idea la… -