“Conte Mitterand | Casalino col grembiulino | Draghi un Cristo martire che parla coi cespugli” | è De Luca show

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il solito punto in diretta Facebook di Vincenzo Desulla pandemia s’è trasformato, come spesso accade, unodel Governatore. Deha usato il primo quarto d’ora del discorso per commentare le vicende nazionali, il governonascente e l’addio a. Un’occasione per prendersi un po’ di rivincite sui suoi “amati” 5Stelle. Un quarto d’ora ricco di immagini pittoresche: “Si è conclusa la stagione del governodue. In questi anni abbiamo conosciuto cose bizzarre, cose che noi umani neanche avremmo mai immaginato di poter vedere. L’ultima di queste meraviglie l’abbiamo vista quando è stato portato un tavolino davanti a palazzo Chigi, un tavolino spoglio, mi sembrava che avesse anche la vernice un po’ scrostata.Volevano far vedere che almeno un banco buono c’era in ...

"In questi ultimi due tre anni abbiamo visto cose bizzarre, cose che noi umani neanche avremmo immaginato di vedere, l'ultima di queste meraviglie l'abbiamo vista quando è stato portato davanti ...