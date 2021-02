Cieli grigi e pioggerelle fino a domenica (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si aprono le porte del primo weekend in zona gialla, ma il cielo sopra Bergamo sembra sempre più grigio. Cambierà? Risponde Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE fino a sabato correnti in quota mediamente occidentali interesseranno la Lombardia: tempo grigio e qualche schiarita sulle Alpi. Sabato sera si avvicina al nord Italia una perturbazione più organizzata che porterà un moderato peggioramento nella giornata di domenica. Clima decisamente mite specie per quanto riguarda le temperature minime. Venerdì 5 febbraio 2021 Tempo Previsto: coperto o molto nuvoloso per tutto il giorno e su quasi tutta la regione, eccetto su Alpi e settori orientali (Bresciano, Mantovano e Cremonese) dove si potranno avere delle schiarite nel corso della giornata. Al mattino piogge deboli continue sui settori ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si aprono le porte del primo weekend in zona gialla, ma il cielo sopra Bergamo sembra sempre piùo. Cambierà? Risponde Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALEa sabato correnti in quota mediamente occidentali interesseranno la Lombardia: tempoo e qualche schiarita sulle Alpi. Sabato sera si avvicina al nord Italia una perturbazione più organizzata che porterà un moderato peggioramento nella giornata di. Clima decisamente mite specie per quanto riguarda le temperature minime. Venerdì 5 febbraio 2021 Tempo Previsto: coperto o molto nuvoloso per tutto il giorno e su quasi tutta la regione, eccetto su Alpi e settori orientali (Bresciano, Mantovano e Cremonese) dove si potranno avere delle schiarite nel corso della giornata. Al mattino piogge deboli continue sui settori ...

