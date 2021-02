Borse 5 febbraio, Piazza Affari in positivo. Spread ancora in calo (Di sabato 6 febbraio 2021) Borse 5 febbraio, settimana chiusa in positivo per Piazza Affari. L’effetto Draghi non si ferma. MILANO – Borse 5 febbraio. E’ stata una settimana molto positiva per i mercati. L’accelerata degli indici è arrivata dopo la decisione del presidente di Mattarella di affidare la formazione del nuovo governo italiano a Mario Draghi. L’effetto dell’ex presidente della Banca Centrale Europea ha portato lo Spread sotto i 100 punti, soglia non raggiunta dal 2015, e Piazza Affari a guadagnare il 7%. Una piccola frenata potrebbe registrarsi nei primi giorni della settimana, ma non si esclude una nuova accelerata nella seconda parte con il giuramento e la fiducia del Parlamento a Mario Draghi. Molto dipenderà dal programma e ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021), settimana chiusa inper. L’effetto Draghi non si ferma. MILANO –. E’ stata una settimana molto positiva per i mercati. L’accelerata degli indici è arrivata dopo la decisione del presidente di Mattarella di affidare la formazione del nuovo governo italiano a Mario Draghi. L’effetto dell’ex presidente della Banca Centrale Europea ha portato losotto i 100 punti, soglia non raggiunta dal 2015, ea guadagnare il 7%. Una piccola frenata potrebbe registrarsi nei primi giorni della settimana, ma non si esclude una nuova accelerata nella seconda parte con il giuramento e la fiducia del Parlamento a Mario Draghi. Molto dipenderà dal programma e ...

