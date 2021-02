Asamoah | “Potevo andare all’estero ma al Cagliari non potevo dire di no”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Kwadwocalciatore ghanese che cominciato la sua nuova avventura con il, garantisce sulle sue condizioni fisiche: “Sto benissimo, negli ultimi due-tre mesi mi sono allenato da solo, ieri ho iniziato a lavorare con la squadra. Sono pronto sia mentalmente che fisicamente, ora mi mancano le partite ufficiali”.SUBITO SÌ AL“Sono contento della mia scelta di venire a. C’erano tante richieste: avevo intenzione di chiudere la carriera con un’esperienza, ma poi si è prospettata la possibilità di venire in Sardegna e non ci ho davvero pensato due volte ad accettare. Ho giocato qui tante partite da avversario: ho percepito lo spirito di questo Club e dei propri tifosi. Ringrazio quindi il Presidente, i dirigenti, il mister per avermi dato questa opportunità. Voglio ...