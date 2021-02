Amadeus: "Sanremo non si ferma. Daremo agli italiani uno spettacolo importante in un anno difficile" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Senza pubblico in sala né eventi esterni, tra stringenti misure di sicurezza per artisti e tecnici e spazi del teatro Ariston rivoluzionati (per trasformarlo in un centro di produzione a prova di covid), ma il festival di Sanremo è salvo. Il Comitato Tecnico Scientifico, dopo aver esaminato le 75 pagine del protocollo presentato dalla Rai, ha dato responso favorevole allo svolgimento della manifestazione, in programma dal 2 al 6 marzo nella cittadina ligure, esprimendo “apprezzamento” per la scelta di eliminare la presenza del pubblico e sottolineando però il rischio di assembramenti all’esterno (strade, locali, alberghi, bar, ristoranti) che non ricadono sotto la diretta responsabilità della Rai. Quindi rimandando alla necessità di una “gestione partecipata” da parte delle istituzioni locali.Tra le criticità segnalate dal Cts, oltre al flusso di curiosi che ogni ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Senza pubblico in sala né eventi esterni, tra stringenti misure di sicurezza per artisti e tecnici e spazi del teatro Ariston rivoluzionati (per trasformarlo in un centro di produzione a prova di covid), ma il festival diè salvo. Il Comitato Tecnico Scientifico, dopo aver esaminato le 75 pagine del protocollo presentato dalla Rai, ha dato responso favorevole allo svolgimento della manifestazione, in programma dal 2 al 6 marzo nella cittadina ligure, esprimendo “apprezzamento” per la scelta di eliminare la presenza del pubblico e sottolineando però il rischio di assembramenti all’esterno (strade, locali, alberghi, bar, ristoranti) che non ricadono sotto la diretta responsabilità della Rai. Quindi rimandando alla necessità di una “gestione partecipata” da parte delle istituzioni locali.Tra le criticità segnalate dal Cts, oltre al flusso di curiosi che ogni ...

davidemaggio : Mi sa che il povero Amadeus ha un'altra gatta da pelare per #Sanremo2021 Anche se le alternative non sembrano esse… - rtl1025 : ?? #Amadeus non lascia. Il direttore artistico e conduttore del Festival di #Sanremo, dopo l'alt del ministro… - RollingStoneita : Amadeus: «Senza il pubblico rimandiamo Sanremo al 2022: che problema c’è?» #28gennaio - aljluu : RT @amaricord: 'Il Festival di Sanremo ci appartiene' SÌ AMADEUS, L'HAI DETTO - VELOSPORT1960 : Il conduttore e direttore artistico del festival commenta l'ok del Cts: 'Vuol dire non fermare la musica' -