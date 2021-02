Ajax, Onana positivo a controllo antidoping: la UEFA lo squalifica per un anno. I dettagli (Di venerdì 5 febbraio 2021) Andre Onana è stato squalificato per un anno dalla UEFA per violazione delle regole antidoping.A comunicarlo è stato l'Ajax attraverso una nota ufficiale diramata questa mattina sul proprio sito di riferimento. "Dopo un controllo 'fuori dalle competizioni' il 30 ottobre dello scorso anno, nelle urine del portiere è stata trovata la sostanza Furosemide. La sospensione è effettiva da oggi e si applica a tutte le attività calcistiche, sia nazionali che internazionali". Inoltre, i Lancieri hanno spiegato che "la mattina del 30 ottobre, Onana non si sentiva bene" e per errore ha assunto "il Lasimac", un farmaco usato dalla moglie.L'organo disciplinare dell'UEFA ha compreso che Onana "non ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021) Andreè statoto per undallaper violazione delle regole.A comunicarlo è stato l'attraverso una nota ufficiale diramata questa mattina sul proprio sito di riferimento. "Dopo un'fuori dalle competizioni' il 30 ottobre dello scorso, nelle urine del portiere è stata trovata la sostanza Furosemide. La sospensione è effettiva da oggi e si applica a tutte le attività calcistiche, sia nazionali che internazionali". Inoltre, i Lancieri hspiegato che "la mattina del 30 ottobre,non si sentiva bene" e per errore ha assunto "il Lasimac", un farmaco usato dalla moglie.L'organo disciplinare dell'ha compreso che"non ...

