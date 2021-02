Un libro di corsa: Le affinità elettive (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un libro di corsa – Le affinità elettive Cosa sono le affinità elettive? Le proprietà degli elementi chimici che hanno le tendenza a legarsi con alcune sostanze a discapito di altre. Johanne Goethe, nel suo libro “Le affinità elettive”, lo spiega. Charlotte è sposata con un benestante da cui ha avuto una figlia, Eduard si è dovuto sposare con una ricca e anziana nobile. Rimasto vedovo decide di partire con un suo amico, il Capitano. Nel frattempo anche Charlotte ha perso il marito e al suo ritorno la ritrova e scoppia la passione. La storia si intreccia quando Eduard viene a sapere che il Capitano è nei guai. Decide di portarlo a vivere con loro e qui arrivano i problemi che ovviamente non sono mai soli… Entra in scena Ottilie, ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Undi– LeCosa sono le? Le proprietà degli elementi chimici che hanno le tendenza a legarsi con alcune sostanze a discapito di altre. Johanne Goethe, nel suo“Le”, lo spiega. Charlotte è sposata con un benestante da cui ha avuto una figlia, Eduard si è dovuto sposare con una ricca e anziana nobile. Rimasto vedovo decide di partire con un suo amico, il Capitano. Nel frattempo anche Charlotte ha perso il marito e al suo ritorno la ritrova e scoppia la passione. La storia si intreccia quando Eduard viene a sapere che il Capitano è nei guai. Decide di portarlo a vivere con loro e qui arrivano i problemi che ovviamente non sono mai soli… Entra in scena Ottilie, ...

