Torino: stop ai cani in strada per chi chiede l'elemosina (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuove regole discusse per quanto riguarda gli animali di affezione e gli animali domestici su tutto il suolo cittadino. Finalmente discussa la regolamentazione che vede creare norme appropriate per gli animali e per la loro cura sul territorio torinese. Molti sono i punti di vittoria per le nuove regole stilate, 50 pagine per l'esattezza. Alcuni punti sono stati apprezzati particolarmente dai cittadini, come ad esempio la regola numero 23, dove viene assolutamente vietato di esplodere fuochi d'artificio in presenza di animali per non spaventarli. Altre regole sono state invece apprezzate un po' meno dalla comunità, come la numero 22 che cita testualmente: "Vietato, su tutto il territorio del comune, utilizzare gli animali nella pratica dell'accattonaggio in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute e in evidente stato di maltrattamento – recita ...

