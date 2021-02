Tempesta d'amore, anticipazioni 4 febbraio: la scelta di Paul (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo settimane di incertezza e titubanze, Paul ha finalmente scoperto che Lucy ricambia i suoi sentimenti e intorno a questa storyline ruoterà l'episodio di Tempesta d'amore di oggi, giovedì 4 febbraio, come rivela la trama della soap opera di Rete 4. Il giovane ha confessato all'ex cognata i suoi sentimenti, ma lei lo ha più volte respinto preferendo mantenere in piedi il suo rapporto con Bela arrivando addirittura ad accettare la sua proposta di matrimonio. A quel punto, anche dopo aver promesso al Moser di non intromettersi più nel suo legame con la ragazza, Paul ha deciso di dimenticarla ed è andato avanti con la sua vita che ha subito una svolta quando il personal trainer si è imbattuto in Michelle e se ne è innamorato. Tra i due sta nascendo un sentimento che li ha anche portati a scambiarsi ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo settimane di incertezza e titubanze,ha finalmente scoperto che Lucy ricambia i suoi sentimenti e intorno a questa storyline ruoterà l'episodio did'di oggi, giovedì 4, come rivela la trama della soap opera di Rete 4. Il giovane ha confessato all'ex cognata i suoi sentimenti, ma lei lo ha più volte respinto preferendo mantenere in piedi il suo rapporto con Bela arrivando addirittura ad accettare la sua proposta di matrimonio. A quel punto, anche dopo aver promesso al Moser di non intromettersi più nel suo legame con la ragazza,ha deciso di dimenticarla ed è andato avanti con la sua vita che ha subito una svolta quando il personal trainer si è imbattuto in Michelle e se ne è innamorato. Tra i due sta nascendo un sentimento che li ha anche portati a scambiarsi ...

