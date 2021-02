Sci | Manfred Moelgg | “Giusto riaprire gli impianti nelle regioni gialle”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “Sono contento della decisione del Cts di farglida sci nel. Pur con tante limitazioni si potrà riottenere un po’ di libertà, potersi fare qualche bella sciata è quello che ci vuole“. Queste le dichiarazioni diall’Adnkronos a proposito della riapertura deglidi scidal 15 febbraio. “Io mi sarei augurato – ha aggiunto il 38enne finanziere – una riapertura anchearancioni visto che sono altoatesino e noi al momento non potremmoanche se manca ancora qualche giorno. E’però che a prendere le decisioni sia chi ha chiaro il quadro della situazione e ...

MirkoEfoglia : Risultati??:Sci Alpino??CDM Slalom (M) Chamonix???? 1°KRISTOFFERSEN Henrik???? 2°ZENHAEUSERN Ramon????+0.28 3°SIMONET Sand… - infoitsport : Sci alpino, Alex Vinatzer: 'Non è questo il modo in cui voglio sciare'. Manfred Moelgg: 'Attaccherò a tutta nella s… -

Poi c'è Federica Brignone, elegantissima sempre sugli sci, detentrice della coppa del mondo e di ... Poi ci sono i veterani guidati da Manfred Moelgg. Ha avuto risultati alterni ma comunque sempre ... Giorgio Rocca, Giuliano Razzoli e Manfred Moelgg, anche se questi ultimi due saranno ancora al ... Di seguito il programma completo della 46esima edizione dei Mondiali di Sci Alpino. Lunedì 8 febbraio ...