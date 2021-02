Sanremo, approvato il protocollo Rai: cosa succede in caso di Covid (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Festival di Sanremo, tra polemiche e indecisioni, si farà anche quest’anno. Un’edizione sicuramente diversa, in cui l’Ariston subirà molte trasformazioni e, con grande dispiacere del direttore artistico Amadeus, senza pubblico. Nelle scorse ore è stato consegnato al Comitato Tecnico Scientifico un protocollo di ben 75 pagine, con tutte le istruzioni per lo svolgimento del grande evento annuale. I punti salienti del testo inviato dalla Rai e approvato nella serata di giovedì 4 dal Cts. Il protocollo: cosa prevede Il protocollo che “ha lo scopo di regolamentare le misure di contrasto e contenimento alla diffusione della sindrome nota come Covid-19” analizza per filo e per segno quello che avverrà sul palco più amato dagli italiani. Dalle mascherine, alla ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Festival di, tra polemiche e indecisioni, si farà anche quest’anno. Un’edizione sicuramente diversa, in cui l’Ariston subirà molte trasformazioni e, con grande dispiacere del direttore artistico Amadeus, senza pubblico. Nelle scorse ore è stato consegnato al Comitato Tecnico Scientifico undi ben 75 pagine, con tutte le istruzioni per lo svolgimento del grande evento annuale. I punti salienti del testo inviato dalla Rai enella serata di giovedì 4 dal Cts. Ilprevede Ilche “ha lo scopo di regolamentare le misure di contrasto e contenimento alla diffusione della sindrome nota come-19” analizza per filo e per segno quello che avverrà sul palco più amato dagli italiani. Dalle mascherine, alla ...

