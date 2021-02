Sanremo 2021, le regole anti Covid da rispettare dentro e fuori dal palco (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sanremo 2021 si farà? E se sì, come? Per la prima domanda bisogna attendere la risposta del Comitato tecnico scientifico, a cui la Rai ha inviato nelle ultime ore un protocollo di 75 pagine contenente tutto quello che sarà lecito fare o meno dentro e fuori dal palco. Al secondo quesito possiamo invece rispondere con maggiore certezza, affidandoci allo stesso protocollo trasmesso dalla Rai al Cts e anticipato nei contenuti dal Corriere della Sera. Come sarà il Festival di Sanremo 2021? Ecco il protocollo anti Covid della Rai Nessun abbraccio per i vincitori, fiori consegnati su un carrello, percorsi filtrati: sono solo alcune delle regole anti Covid predisposte dal ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 4 febbraio 2021)si farà? E se sì, come? Per la prima domanda bisogna attendere la risposta del Comitato tecnico scientifico, a cui la Rai ha inviato nelle ultime ore un protocollo di 75 pagine contenente tutto quello che sarà lecito fare o menodal. Al secondo quesito possiamo invece rispondere con maggiore certezza, affidandoci allo stesso protocollo trasmesso dalla Rai al Cts ecipato nei contenuti dal Corriere della Sera. Come sarà il Festival di? Ecco il protocollodella Rai Nessun abbraccio per i vincitori, fiori consegnati su un carrello, percorsi filtrati: sono solo alcune dellepredisposte dal ...

Corriere : Sanremo, il protocollo Rai: FFP2, premio consegnato con un carrello, in teatro già con... - rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - tuttopuntotv : Sanremo 2021, le regole anti Covid da rispettare dentro e fuori dal palco #sanremo2021 #Sanremo - jobwithinternet : RT @Nitro91306968: Buffonata Sanremo. Fiori igienizzati e premi consegnati su un carrello: il protocollo di sicurezza del 71° Festival di S… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021 Sanremo 2021, dettagli del protocollo: puntate da 5 ore

Sanremo 2021, svelati i dettagli del protocollo: dalla durata delle puntate alla consegna dei premi, tutto quello che c'è da sapere. Anche nel 2021 Sanremo sarà una maratona, con puntate da circa 5 ore . Lo ha rivelato il Corriere della Sera in un articolo che va ad approfondire i dettagli del protocollo consegnato dalla Rai al Comitato ...

Giornata mondiale del paziente oncologico: in Liguria circa 10mila nuovi casi all'anno

Sono circa 10mila i nuovi casi di neoplasia ogni anno in Liguria. Più della metà si registrano tra gli uomini, oltre 1.300 nuovi casi per tumore del polmone, più di 1.600 casi per tumore della ...

La sfida di Sanremo 2021: Fiorello galvanizzato dallo spettacolo da inventare Il Secolo XIX Sanremo 2021, il CTS cambia tutto: ecco come si svolgerà

Ecco come si svolgerà Sanremo 2021 per garantire il distanziamento sociale e le norme anti contagio previste dal CTS.

Clubhouse, cronaca di una settimana vissuta a squarciagola

Una settimana vissuta su Clubhouse alla velocità di un surfista sulla cresta di un’onda digitale. Fra chiacchiericcio generalizzato, primedonne e influencer ...

, svelati i dettagli del protocollo: dalla durata delle puntate alla consegna dei premi, tutto quello che c'è da sapere. Anche nelsarà una maratona, con puntate da circa 5 ore . Lo ha rivelato il Corriere della Sera in un articolo che va ad approfondire i dettagli del protocollo consegnato dalla Rai al Comitato ...Sono circa 10mila i nuovi casi di neoplasia ogni anno in Liguria. Più della metà si registrano tra gli uomini, oltre 1.300 nuovi casi per tumore del polmone, più di 1.600 casi per tumore della ...Ecco come si svolgerà Sanremo 2021 per garantire il distanziamento sociale e le norme anti contagio previste dal CTS.Una settimana vissuta su Clubhouse alla velocità di un surfista sulla cresta di un’onda digitale. Fra chiacchiericcio generalizzato, primedonne e influencer ...