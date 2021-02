Parma, Zirkzee: “Passaggio da Bundesliga a Serie A un pò difficile. Mi ispiro a Ronaldinho” (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'attaccante del Parma Joshua Zirzkee, arrivato dal Bayern nell’ultima sessione di mercato, è stato presentato al Centro Sportivo di Collecchio. Ecco le sue parole:“La passione tipica del calcio italiano mi è nota, così come conosco la tifoseria del Parma, che è molto importante. Le sfide da fronteggiare sono diverse, ma ritengo di poter dare un contributo facendo del mio meglio. Il Passaggio dal calcio tedesco potrà essere un po’ difficile, ma farò di tutto per adattarmi ai nuovi ritmi del campionato italiano”.“Ronaldinho è stato un modello, poi essendo olandese gente come Gullit, Van Basten, Rijkaard sono altri nomi ai quali mi sono ispirato. In realtà sono molti i giocatori che per me sono stati un modello, sarebbe limitativo citarne solo alcuni”“Tra i miei punti di forza c’è la mia fisicità, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'attaccante delJoshua Zirzkee, arrivato dal Bayern nell’ultima sessione di mercato, è stato presentato al Centro Sportivo di Collecchio. Ecco le sue parole:“La passione tipica del calcio italiano mi è nota, così come conosco la tifoseria del, che è molto importante. Le sfide da fronteggiare sono diverse, ma ritengo di poter dare un contributo facendo del mio meglio. Ildal calcio tedesco potrà essere un po’, ma farò di tutto per adattarmi ai nuovi ritmi del campionato italiano”.“è stato un modello, poi essendo olandese gente come Gullit, Van Basten, Rijkaard sono altri nomi ai quali mi sono ispirato. In realtà sono molti i giocatori che per me sono stati un modello, sarebbe limitativo citarne solo alcuni”“Tra i miei punti di forza c’è la mia fisicità, ...

1913parmacalcio : Benvenuto @JoshuaZirkzee! ??????? ???? - DiMarzio : #Zirkzee al #Parma, parti a lavoro per le firme - ItaSportPress : Parma, Zirkzee: 'Passaggio da Bundesliga a Serie A un pò difficile. Mi ispiro a Ronaldinho' -… - CorriereQ : Parma, Man: “Mi ispiro a Mutu”. Zirkzee: “Sono nel posto perfetto per crescere” - 1913parmacalcio : @JoshuaZirkzee: 'Mi sento già in famiglia, Parma è il posto giusto per crescere: darò il massimo' ??????? Guarda la co… -