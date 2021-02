Nasce eSG Lab: più imprese sostenibili, più crescita e sviluppo (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ha preso il via il progetto “eSG Lab – excellence in Sustainability and Governance per le PMI” di SDA Bocconi, promosso da Fondazione Sodalitas con il supporto di Fondazione Enel e Falck Renewables. L’iniziativa conta di aiutare le imprese di ogni dimensione a integrare pienamente le più avanzate logiche di sostenibilità e i temi ESG (Environmental, Social e Governance) nelle proprie strategie, per crescere in modo sostenibile e diventare quindi più competitive. Il Laboratorio, per raggiungere questo obiettivo, è impegnato a mettere a punto un modello strategico-organizzativo rivolto a tutte le filiere produttive che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema economico-industriale. “eSG Lab – si legge in una nota congiunta dei promotori – Nasce per dare attuazione all’impegno espresso dai 77 business leader che ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ha preso il via il progetto “eSG Lab – excellence in Sustainability and Governance per le PMI” di SDA Bocconi, promosso da Fondazione Sodalitas con il supporto di Fondazione Enel e Falck Renewables. L’iniziativa conta di aiutare ledi ogni dimensione a integrare pienamente le più avanzate logiche dità e i temi ESG (Environmental, Social e Governance) nelle proprie strategie, per crescere in modo sostenibile e diventare quindi più competitive. Il Laboratorio, per raggiungere questo obiettivo, è impegnato a mettere a punto un modello strategico-organizzativo rivolto a tutte le filiere produttive che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema economico-industriale. “eSG Lab – si legge in una nota congiunta dei promotori –per dare attuazione all’impegno espresso dai 77 business leader che ...

