Mix vaccini Pfizer-AstraZeneca | al via studio in Inghilterra

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Unoper testare l’efficacia di un mix fra ianti-Covid. E’ quello che prende il via oggi in Gran Bretagna su un gruppo di pazienti che riceveranno dosi sia del farmaco prodotto da-BioNTech sia di quello-Oxford. Lo, il primo nel suo genere, verrà effettuato su un campione di 800 volontari di 50 anni di età e oltre. Il test è stato organizzato in 8 diverse versioni, con un gruppo di volontari che riceveranno un mix di dosi deinell’arco di 28 giorni o 12 settimane, e un altri gruppo di volontari che invece riceverà due dose di ciascun vaccino, sempre nell’arco di 28 giorni o di 12 settimane. Lo, condotto ...

la Repubblica

Il test è organizzato in otto versioni, con un gruppo di volontari che riceveranno undi dosi deiPfizer e Astrazeneca nell'arco di 28 giorni o 12 settimane e un altro gruppo che invece ...Per il momento ilsarà tra AstraZeneca e Pfizer - BioNTech, il primo "tradizionale", il secondo ... Altripotranno aggiungersi quando approvati dalle autorità regolatorie. Il sottosegretario ...Al via un trial dell’Università di Oxford che coinvolgerà 800 persone e che utilizzerà AstraZeneca e Pfizer. L’obiettivo è verificare se l’efficacia sia maggiore o minore. Primi risultati in estate ...La previsione è di Locatelli (Css). Finora somministrate 2.233 mila dosi. Sono 867 mila i cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose ...