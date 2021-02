M4, al via lo spostamento delle antiche mura medievali: andranno all'Anfiteatro romano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Milano, 4 febbraio 2021 - Sono in corso in questi giorni le attività per la rimozione dei ritrovamenti archeologici nel cantiere della stazione De Amicis nel cantiere per la realizzazione di M4, la ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 4 febbraio 2021) Milano, 4 febbraio 2021 - Sono in corso in questi giorni le attività per la rimozione dei ritrovamenti archeologici nel cantiere della stazione De Amicis nel cantiere per la realizzazione di M4, la ...

PaoloBMb70 : Covid-19, verso la propoga dello stop allo spostamento tra regioni al 5 marzo - Orizzonte Scuola Notizie… - redazionehgnews : PADOVANO (CONFCOMMERCIO: “BENE LA ZONA GIALLA MA NON LO SPOSTAMENTO DELL’INIZIO A LUNEDÌ” via @redazione@hgnews.it - muoversintoscan : ? A #Firenze per i lavori del cantiere @Publiacqua in viale Lavagnini a breve i tecnici di #Silfi effettueranno lo… - muoversintoscan : RT @Ste_Giorgetti: ??Attenzione. Per lavori preliminari al cantiere @Publiacqua in viale Lavagnini a breve lo spostamento dei basamenti dei… - comunefi : RT @Ste_Giorgetti: ??Attenzione. Per lavori preliminari al cantiere @Publiacqua in viale Lavagnini a breve lo spostamento dei basamenti dei… -