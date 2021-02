LIVE Etoile de Bessèges, tappa di oggi in DIRETTA: volata beffarda per Nizzolo. Vince Dupont. Doppia caduta nel finale (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA tappa 16.48 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa dell’Etoile de Bessèges. Vi diamo appuntamento a domani con la terza frazione che avrà come sede di partenza e di arrivo proprio la città di Bessèges. Buon proseguimento di giornata! 16.46 Nonostante una conclusione di tappa veramente nervosa, possiamo sottolineare l’immensa bravura di Vincenzo Nibali che si è ben comportato proteggendo Mads Pedersen e cercando di scremare anche il gruppo. Buono il terzo posto di Giacomo Nizzolo, che però ha peccato di una piccola leggerezza nell’anticipare di troppo lo sprint. Va anche detto che era un finale ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA16.48 Termina qui la nostradella secondadell’de. Vi diamo appuntamento a domani con la terza frazione che avrà come sede di partenza e di arrivo proprio la città di. Buon proseguimento di giornata! 16.46 Nonostante una conclusione diveramente nervosa, possiamo sottolineare l’immensa bravura dinzo Nibali che si è ben comportato proteggendo Mads Pedersen e cercando di scremare anche il gruppo. Buono il terzo posto di Giacomo, che però ha peccato di una piccola leggerezza nell’anticipare di troppo lo sprint. Va anche detto che era un...

zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges tappa di oggi in DIRETTA: 2’30” di vantaggio per i cinque uomini al comando - #Etoile… - OA_Sport : LIVE Etoile de Bessèges, tappa di oggi in DIRETTA: Giacomo Nizzolo ci riprova. E Nibali… - lisa_guadagnini : LIVE Etoile de Bessèges, tappa di oggi in DIRETTA: Giacomo Nizzolo ci riprova. E Nibali... - infoitsport : LIVE Etoile de Bessèges, prima tappa in DIRETTA: tre uomini all'attacco con 4' di vantaggio. Nibali in gruppo - infoitsport : LIVE Etoile de Bessèges, prima tappa in DIRETTA: rasoiata di Laporte, 4° Nizzolo. Ganna e Nibali 'gregari' -