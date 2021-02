Incidente Gioia Tauro | medico di base muore dopo tragico schianto FOTO

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Un dottore ha persona la vita in un, in provincia di Reggio Calabria. L’intera comunità è in lutto per lui. Unstradale si conclude con la morte di un uomo. Ilevento si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 3 febbraio 2021 e ha avuto luogo a Goia, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ValeriaCappucci : RT @flaicgil: Questa mattina la Flai Cgil di Gioia Tauro ha accompagnato nel suo ultimo viaggio Gora Gassama, il bracciante 34enne falciato… - _Edo_ : @The_IAM_guy @lastknight @quinta Non è una cosa da fare i salti di gioia ma l'incidenza di una cosa simile e l'impa… - er_flai : RT @flaicgil: Questa mattina la Flai Cgil di Gioia Tauro ha accompagnato nel suo ultimo viaggio Gora Gassama, il bracciante 34enne falciato… - ufranciosi : RT @flaicgil: Questa mattina la Flai Cgil di Gioia Tauro ha accompagnato nel suo ultimo viaggio Gora Gassama, il bracciante 34enne falciato… - Silvia_Guaraldi : RT @flaicgil: Questa mattina la Flai Cgil di Gioia Tauro ha accompagnato nel suo ultimo viaggio Gora Gassama, il bracciante 34enne falciato… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Gioia

stradaletauroHa perso la vita, in un drammaticosulla strada statale 111 avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, nei pressi diTauro, un noto medico S. C.Era il 13 dicembre. Una domenica di sole. Andrea Grizzi (foto) , 21 anni – il figlio della signora Lily – ne aveva approfittato per inforcare la sua Ktm 450. Era in centro a Canossa. Velocità moderata ...Ma il nuovo calcio con gli stadi vuoti come incide sul rendimento delle squadre? Bene, ovviamente, anche il Milan che aumenta il suo bottino di 5 punti (ma fuori casa ne ha addirittura 13 in più) Seri ...