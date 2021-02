Impianti da sci, sì del Cts alla riapertura nelle zone gialle a partire dal 15 febbraio (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ultima parte della stagione invernale in montagna potrebbe essere salva. Il Comitato tecnico scientifico ha detto sì alla riapertura degli Impianti sciistici a partire dal 15 febbraio, ma solo in zona gialla. È l’esito della riunione che si è svolta in queste ore a Roma, durante la quale i tecnici hanno esaminato l’ultimo protocollo di sicurezza messo a punto dalle Regioni. Bocciata, quindi, la proposta dei governatori di riaprire le strutture anche in zona arancione, con una capienza ridotta al 50% su funivie, cabinovie e seggiovie e l’utilizzo obbligatorio di mascherine Ffp2. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ultima parte della stagione invernale in montagna potrebbe essere salva. Il Comitato tecnico scientifico ha detto sìdeglisciistici adal 15, ma solo in zona gi. È l’esito della riunione che si è svolta in queste ore a Roma, durante la quale i tecnici hanno esaminato l’ultimo protocollo di sicurezza messo a punto dalle Regioni. Bocciata, quindi, la proposta dei governatori di riaprire le strutture anche in zona arancione, con una capienza ridotta al 50% su funivie, cabinovie e seggiovie e l’utilizzo obbligatorio di mascherine Ffp2. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

