'Ho il Covid, sto in ferie un'altra settimana'. Poi muore in tre giorni a 46 anni: lascia moglie e 3 figli (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un padre di tre figli è morto di : il giorno prima scherzato su Facebook dicendo di avere ' un'altra settimana di ferie ' quando è risultato positivo al . , 42 anni, ha scoperto di aver contratto il ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un padre di treè morto di : il giorno prima scherzato su Facebook dicendo di avere ' un'di' quando è risultato positivo al . , 42, ha scoperto di aver contratto il ...

angelmel80 : Tutto sto dolore la gente da casa non può vederlo già la gente soffre per le perdite per covid guarda la tv per far… - BISCOTAEINO : Vorrei parlare di come trovo inammissibile, il fatto che mia sorella stia facendo OGGI l'esame per l'università di… - straditeresa : @francigiovi48 @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15… - Notiziedi_it : «Ho il Covid, sto in ferie un'altra settimana». Poi muore in tre giorni a 46 anni: lascia moglie e 3 figli - _delamin : RT @2fuffology: Oggi ho fatto il richiamo del vaccino covid Tiè, pigliatevi sto 5G de rinculo -