Gli ispettori dell'Oms nel laboratorio di Wuhan: «Ci sono dati mai visti prima» (Di giovedì 4 febbraio 2021) A più di un anno dallo scoppio della pandemia, l'Oms ha messo insieme i suoi migliori esperti per capire cosa abbia scatenato la crisi sanitaria globale. In missione a Wuhan, i membri della squadra dell'organizzazione mondiale della Sanità stanno raccogliendo dati che «nessuno aveva mai ottenuto sinora». Lo racconta a Skynews Peter Daszak, uno degli scienziati dell'Oms che si trova in Cina. «Il corpo di informazioni che stiamo mettendo insieme è di grande valore e ci sta portando nella giusta direzione», per quanto riguarda le origini del Coronavirus. February 3, 2021 Ieri, Daszak e gli altri ricercatori hanno fatto visita all'Istituto di virologia della metropoli cinese dal quale, secondo alcune ipotesi circolate soprattutto le settimane immediatamente successive alla comparsa del Covid-19, potrebbe essere "scappato" il ...

