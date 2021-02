Fratelli di Crozza torna il 19 febbraio su NOVE, ecco l’imitazione di Mario Draghi (VIDEO) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fratelli di Crozza, le nuove puntate da venerdì 19 febbraio su NOVE. Crozza imita il presidente incaricato Mario Draghi (VIDEO) Maurizio Crozza e le sue imitazioni mancano dalla tv ormai da quasi due mesi, e di acqua sotto i ponti ne è passata in questo periodo. Soprattutto nell’ultima settimana, carica di eventi che sicuramente avrebbero riempito intere puntate di Fratelli di Crozza. Il programma satirico però sta per tornare venerdì 19 febbraio alle 21:25 sempre su NOVE. Per l’annuncio Maurizio Crozza ha realizzato una breve imitazione di uno dei personaggi centrali della crisi di governo in atto: il professore ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 4 febbraio 2021)di, le nuove puntate da venerdì 19suimita il presidente incaricato) Maurizioe le sue imitazioni mancano dalla tv ormai da quasi due mesi, e di acqua sotto i ponti ne è passata in questo periodo. Soprattutto nell’ultima settimana, carica di eventi che sicuramente avrebbero riempito intere puntate didi. Il programma satirico però sta perre venerdì 19alle 21:25 sempre su. Per l’annuncio Maurizioha realizzato una breve imitazione di uno dei personaggi centrali della crisi di governo in atto: il professore ...

