Cybersecurity, mercato vale 1,37 miliardi di euro (+4%) (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 all’emergenza sanitaria si è aggiunto un incremento degli attacchi cyber. Con la diffusione improvvisa e capillare del remote working e del lavoro agile, l’uso di dispositivi personali e reti domestiche e il boom delle piattaforme di collaborazione, sono cresciute le possibilità di attacchi informatici, aumentati per il 40% delle grandi imprese. Uno scenario aggravato dal fatto che l’impatto economico della pandemia ha costretto le imprese italiane a fronteggiare le aumentate sfide di sicurezza con budget ridotti: il 19% ha diminuito gli investimenti in Cybersecurity (contro il 2% del 2019) e solo il 40% li ha aumentati (era il 51% l’anno precedente). Ma per oltre un’impresa su due (54%) l’emergenza è stata un’occasione positiva per investire in tecnologie e aumentare la sensibilità dei dipendenti riguardo alla sicurezza e alla protezione dei ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 all’emergenza sanitaria si è aggiunto un incremento degli attacchi cyber. Con la diffusione improvvisa e capillare del remote working e del lavoro agile, l’uso di dispositivi personali e reti domestiche e il boom delle piattaforme di collaborazione, sono cresciute le possibilità di attacchi informatici, aumentati per il 40% delle grandi imprese. Uno scenario aggravato dal fatto che l’impatto economico della pandemia ha costretto le imprese italiane a fronteggiare le aumentate sfide di sicurezza con budget ridotti: il 19% ha diminuito gli investimenti in(contro il 2% del 2019) e solo il 40% li ha aumentati (era il 51% l’anno precedente). Ma per oltre un’impresa su due (54%) l’emergenza è stata un’occasione positiva per investire in tecnologie e aumentare la sensibilità dei dipendenti riguardo alla sicurezza e alla protezione dei ...

AlbertoCapitani : Il mercato della cybersecurity vale 1,37 miliardi di euro, 4%. Crescono gli attacchi cyber per il 40% delle impres… - ComputerworldIT : #CyberSecurity il mercato italiano cresce (4%) nonostante il Covid: la spesa in soluzioni e servizi di #sicurezza I… - PCortellese : RT @Osserv_Digital: Nel 2020 la spesa in soluzioni di #cybersecurity ha raggiunto un valore di 1,37 miliardi di €, in crescita del 4% rispe… - Italtel : RT @Osserv_Digital: Nel 2020 la spesa in soluzioni di #cybersecurity ha raggiunto un valore di 1,37 miliardi di €, in crescita del 4% rispe… - arturodicorinto : Il rischio #cyber è tra i 10 maggiori pericoli per il pianeta. La chiave per affrontarlo è la collaborazione 'Il se… -