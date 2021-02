Conti correnti gonfi e credito a rilento in Abruzzo Studio Cna fotografa situazione dell'ultimo anno (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pescara - Libretti e Conti correnti gonfi, ma il credito alle imprese va a rilento. Questo il doppio volto che fotografa la realtà del credito in Abruzzo, secondo un'indagine realizzata per la Cna Abruzzo da Aldo Ronci, che ha analizzato i volumi nel terzo trimestre 2020. Nel periodo preso in considerazione, ?tra il 30 settembre 2019 e il 30 settembre? 2020, sono stati erogati complessivamente al sistema delle imprese abruzzesi, in grave crisi di liquidità, 10 miliardi e 968 milioni di euro, 2 miliardi e 647 milioni dei quali andati a piccole imprese. Di questa massa, però, un miliardo 385 milioni è stato erogato attraverso i provvedimenti varati dal governo con il "Cura Italia" e "Liquidità", con una garanzia che ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pescara - Libretti e, ma ilalle imprese va a. Questo il doppio volto chela realtà delin, secondo un'indagine realizzata per la Cnada Aldo Ronci, che ha analizzato i volumi nel terzo trimestre 2020. Nel periodo preso in considerazione, ?tra il 30 settembre 2019 e il 30 settembre? 2020, sono stati erogati complessivamente al sistemae imprese abruzzesi, in grave crisi di liquidità, 10 miliardi e 968 milioni di euro, 2 miliardi e 647 milioni dei quali andati a piccole imprese. Di questa massa, però, un miliardo 385 milioni è stato erogato attraverso i provvedimenti varati dal governo con il "Cura Italia" e "Liquidità", con una garanzia che ...

fattoquotidiano : AFFARE MASCHERINE CINESI Oltre un milione di euro e 56 bonifici sospetti in sei mesi, girati sui conti correnti di… - _Carabinieri_ : Genova: svuotavano conti correnti sottraendo credenziali di accesso ai siti on line e alle applicazioni di home ban… - fghiosso : RT @giorgiopaoloni1: Ma basta dire bugie establishment vuole insinuarsi nei nostri conti correnti e come in precedenza #Monti ora #Draghi i… - giorgiopaoloni1 : Ma basta dire bugie establishment vuole insinuarsi nei nostri conti correnti e come in precedenza #Monti ora… - GanRsMP : Cominciate a donare (di vs spontanea volontà) almeno 2/300€ dai vostri Conti Correnti...prima che se li prende 'fo… -