“Chiusura immediata del programma” Il messaggio diretto al “Grande Fratello” Il motivo

Leggi su viaggiarealverde

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Una nota diffusa dal Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), chiede a gran voce ladelVIP: Da Signorini grave leggerezza in tema di violenza sulle donne. Trasmissione va chiusa e Mediaset adotti provvedimenti. Il Codacons chiede ladel GF VIP Il comunicato stampa ha chiesto a Mediaset di non considerare solo gli aspetti pubblicitari ed economici, ma di valutare con attenzione la qualità dei contenuti trasmessi in televisione: Deve elevare la qualità dei suoi contenuti, cancellando dal palinsesto programmi diseducativi e pericolosi come il Gf Vip. Il Codacons denuncia l’ennesimo caso di sessismo durante il...