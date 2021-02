“Bloccati dal GF Vip | ma lo facciamo lo stesso” Lutto di Dayane Mello | il gesto dei fan per lei e il fratello Lucas

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La giornata di mercoledì 3 febbraio al GrandeVip è stata segnata dalche ha colpito, ildella prima finalista della quinta edizione del reality show è morto a 27 anni in un incidente stradale avvenuto la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-470, a Lontras, nella Valle dell’Itajaí, in Brasile. I concorrenti del GrandeVip, sconvolti dalla tragica notizia, si sono stretti intorno alla concorrente e hanno cercato in tutti i modi di sostenerla in questo terribile momento di dolore. Per tutto il giorno sulla Casa di Cinecittà solo silenzio e lacrime e ieri sera la modella brasiliana ha chiesto agli autori del programma di poter avere una lanterna, da far volare in cielo in modo da ricordare ...