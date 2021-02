Aureliano è una maledizione: il dato che fa tremare Benevento e Sampdoria (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ci sono designazioni che non portano bene. Quella di Gianluca Aureliano può definirsi ‘maledetta’ sia per il Benevento che per la Sampdoria. Il motivo è presto spiegato: nessuna delle due ha mai vinto in serie A quando ha incrociato il fischietto emiliano. La Samp è andata incontro a un pareggio nel maggio 2019 contro il Chievo (0-0) e a una sconfitta contro il Cagliari nel dicembre dello stesso anno (4-3, con beffa al 96? di Cerri). Non è andata meglio al Benevento che vanta due precedenti con Aureliano, di cui uno relativo a questo campionato. E’ con lui infatti che è arrivata la sconfitta dell’andata contro lo Spezia (0-3), un ko a cui va aggiunto quello di due stagioni fa in trasferta contro l’Udinese (0-3). I giallorossi in A devono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ci sono designazioni che non portano bene. Quella di Gianlucapuò definirsi ‘maledetta’ sia per ilche per la. Il motivo è presto spiegato: nessuna delle due ha mai vinto in serie A quando ha incrociato il fischietto emiliano. La Samp è andata incontro a un pareggio nel maggio 2019 contro il Chievo (0-0) e a una sconfitta contro il Cagliari nel dicembre dello stesso anno (4-3, con beffa al 96? di Cerri). Non è andata meglio alche vanta due precedenti con, di cui uno relativo a questo campionato. E’ con lui infatti che è arrivata la sconfitta dell’andata contro lo Spezia (0-3), un ko a cui va aggiunto quello di due stagioni fa in trasferta contro l’Udinese (0-3). I giallorossi in A devono ...

Annaha067 : @AurelianoStingi Aureliano hai ragione, ma una rabbia unità a tristezza ! Le neuroscience devono darci una rispost… - insnethngs : @iTzAureliano no, perché donna in una società maschilista se non si scopava aureliano non se la cagava nessuno - ema__15Real : Sto portando avanti una discussione sui peli con sborrja e chiara da una parte e una discussione generale tra asia… - BluLikeSky : Non sono nè Aureliano,nè Papponista. Spesso l'ho difeso,perchè lo si attacca sempre ed a prescindere,ma una cosa de… - alexriccio1 : @AurelianoStingi no Aureliano, Lei deve, approfittando anche della sua presenza scenica, dotarsi di una lavagna, di… -