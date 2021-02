Al via le consultazioni per formare il governo Draghi | Il calendario (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – Le consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi iniziano giovedì pomeriggio alle 15.30 e si concluderanno sabato mattina. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – Le consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi iniziano giovedì pomeriggio alle 15.30 e si concluderanno sabato mattina.

petergomezblog : Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo po… - sole24ore : Crisi di #governo: dopo l'incarico a #Draghi, oggi al via le consultazioni con i partiti. Strada non in discesa, ec… - sole24ore : Mario #Draghi convocato per domani alle 12 al #Quirinale dal Presidente #Mattarella. Segui la diretta live ??… - paoloigna1 : RT @IlMattinoFoggia: #GovernoDraghi , via alle #consultazioni di #Draghi : #centrodestra con delegazioni separate, si chiude sabato #6febbr… - Agenzia_Dire : ?? Partono le #consultazioni per formare il #GovernoDraghi, ecco il calendario degli incontri a #montecitorio. -