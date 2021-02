Adesso tutti sperano in Sputnik: "Non aprire ora è da dementi" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mauro Indelicato Di fronte a un piano vaccinale che stenta a decollare, anche in Europa e in Italia si apre alla possibilità dell'arrivo del vaccino russo. Secondo la rivista Lancet, Sputnik V ha un'efficacia del 91.7% L'Europa si è riscoperta “affamata” di vaccini, dopo i tagli che hanno interessato alcune aziende farmaceutiche che con Bruxelles avevano chiuso i primi contratti, e oggi è “costretta” ad aprire al vaccino Sputnik V. Quest'ultimo è quello scoperto e prodotto in Russia. Additato, soprattutto dopo gli annunci di Mosca circa l'avvio delle sperimentazioni, come mero mezzo di propaganda del Cremlino e considerato il più delle volte "poco affidabile", da qualche giorno a questa parte nel Vecchio Continente la situazione sembra essere cambiata. Lo si può vedere ad esempio nelle recenti dichiarazioni del mondo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mauro Indelicato Di fronte a un piano vaccinale che stenta a decollare, anche in Europa e in Italia si apre alla possibilità dell'arrivo del vaccino russo. Secondo la rivista Lancet,V ha un'efficacia del 91.7% L'Europa si è riscoperta “affamata” di vaccini, dopo i tagli che hanno interessato alcune aziende farmaceutiche che con Bruxelles avevano chiuso i primi contratti, e oggi è “costretta” adal vaccinoV. Quest'ultimo è quello scoperto e prodotto in Russia. Additato, soprattutto dopo gli annunci di Mosca circa l'avvio delle sperimentazioni, come mero mezzo di propaganda del Cremlino e considerato il più delle volte "poco affidabile", da qualche giorno a questa parte nel Vecchio Continente la situazione sembra essere cambiata. Lo si può vedere ad esempio nelle recenti dichiarazioni del mondo ...

