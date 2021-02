Uomini e Donne: Giancarlo svela i video intimi di Aurora (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La puntata di oggi di Uomini e Donne è iniziata con il botto. Fin dai primi minuti infatti Giancarlo Gallucci e Aurora Tropea hanno iniziato a litigare in modo sempre più pesante accusandosi a vicenda. Il cavaliere del Trono Over avrebbe dovuto parlare della sua frequentazione con Alessandra, la dama con cui ha iniziato la conoscenza dopo aver chiuso il rapporto proprio con Aurora. In realtà però, una volta sedutosi al centro dello studio, Gallucci ha subito iniziato una lunga polemica con Aurora. Giancarlo e Aurora litigano a lungo Il rapporto tra Giancarlo e Aurora continua ad essere al centro di Uomini e Donne. Nonostante il cavaliere abbia iniziato a frequentare altre ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La puntata di oggi diè iniziata con il botto. Fin dai primi minuti infattiGallucci eTropea hanno iniziato a litigare in modo sempre più pesante accusandosi a vicenda. Il cavaliere del Trono Over avrebbe dovuto parlare della sua frequentazione con Alessandra, la dama con cui ha iniziato la conoscenza dopo aver chiuso il rapporto proprio con. In realtà però, una volta sedutosi al centro dello studio, Gallucci ha subito iniziato una lunga polemica conlitigano a lungo Il rapporto tracontinua ad essere al centro di. Nonostante il cavaliere abbia iniziato a frequentare altre ...

