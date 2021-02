Tg Cinema, edizione del 3 febbraio 2021 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono iniziate a Roma le riprese di ‘Carla’, con Alessandra Mastronardi nel ruolo di Carla Fracci, il primo film tv sulla vita della più grande ballerina italiana di tutti i tempi, in arrivo prossimamente su Rai1. Liberamente ispirata all’autobiografia della Fracci ‘Passo dopo passo – La mia storia’, la pellicola è realizzata con la consulenza diretta della stessa ballerina. Dopo le prime settimane di riprese a Roma e Orvieto, il set si sposterà a Milano e, in particolare, al Teatro alla Scala che, per la prima volta nella sua storia, apre le porte a una produzione fiction permettendo di girare all’interno dei suoi storici spazi, per celebrare un’artista che proprio lì ha mosso i suoi primi passi nel 1946, diventando prima ballerina nel 1958. ‘THOR: LOVE AND THUNDER’, DIFFUSE PRIME FOTO ‘RUBATE’ DAL SET Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono iniziate a Roma le riprese di ‘Carla’, con Alessandra Mastronardi nel ruolo di Carla Fracci, il primo film tv sulla vita della più grande ballerina italiana di tutti i tempi, in arrivo prossimamente su Rai1. Liberamente ispirata all’autobiografia della Fracci ‘Passo dopo passo – La mia storia’, la pellicola è realizzata con la consulenza diretta della stessa ballerina. Dopo le prime settimane di riprese a Roma e Orvieto, il set si sposterà a Milano e, in particolare, al Teatro alla Scala che, per la prima volta nella sua storia, apre le porte a una produzione fiction permettendo di girare all’interno dei suoi storici spazi, per celebrare un’artista che proprio lì ha mosso i suoi primi passi nel 1946, diventando prima ballerina nel 1958. ‘THOR: LOVE AND THUNDER’, DIFFUSE PRIME FOTO ‘RUBATE’ DAL SET

Annunciate le nomination per della 78esima edizione dei Golden Globe Awards , che verranno assegnati domenica 28 febbraio 2021 , praticamente ... Getty (Frazer Harrison/Getty Images) PREMI PER IL CINEMA ...

La XXIV edizione del festival, nato per volere di Papa Giovanni Paolo II, si svolgerà dal 23 ... A valutare i film in concorso due giurie espressione delle comunità religiose che attraverso il cinema ...

I Golden Globe 2021 saranno assegnati il 28 febbraio in una cerimonia virtuale. Intanto ecco le nomination di cinema e televisione. I favoriti?

Sono state annunciate le nomination dei Golden Globes 2021, il premio che inizia la stagione degli awards statunitensi, comprendendo sia il cinema che la tv e ...

