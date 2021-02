Scavi di Pompei, reperto trafugato restituito 50 anni dopo: 'Me ne vergogno, scusate' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'Cinquanta anni fa ho asportato da un edificio questo frammento. Me ne vergogno e lo restituisco al proprietario. scusate'. Con queste parole un anonimo cittadino ha restituito alla Sovrintendenza ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'Cinquantafa ho asportato da un edificio questo frammento. Me nee lo restituisco al proprietario.'. Con queste parole un anonimo cittadino haalla Sovrintendenza ...

Corriere : Restituisce per posta un reperto trafugato 50 anni fa da Pompei: «Mi vergogno, scusate» - izzobonid : RT @Corriere: Restituisce per posta un reperto trafugato 50 anni fa da Pompei: «Mi vergogno, scusate» - benny_bove : RT @Corriere: Restituisce per posta un reperto trafugato 50 anni fa da Pompei: «Mi vergogno, scusate» - chinotto_07 : RT @Corriere: Restituisce per posta un reperto trafugato 50 anni fa da Pompei: «Mi vergogno, scusate» - alexarmuzzi : RT @Corriere: Restituisce per posta un reperto trafugato 50 anni fa da Pompei: «Mi vergogno, scusate» -