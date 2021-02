Roma. ‘Dammi il giubbotto’: colpisce un clochard con una bottiglia ma poi si sente male (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ha prima cercato di derubarlo e di portagli via il giubbotto, poi lo ha colpito con una bottiglia. Ma quando la vittima, un senza fissa dimora, ha reagito, l’aggressore, un clochard egiziano di 43 anni, è stato colto da un malore. E’ successo questa mattina, intorno alle 11.30, alla stazione Tiburtina in zona Porta Pia. Sul posto, in ausilio della Polfer, sono intervenuti gli agenti di Polizia. Il 43enne è stato soccorso e portato in ospedale, mentre la vittima si è recata in Commissariato. La vicenda è ora nelle mani degli agenti della Polfer. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ha prima cercato di derubarlo e di portagli via il giubbotto, poi lo ha colpito con una. Ma quando la vittima, un senza fissa dimora, ha reagito, l’aggressore, unegiziano di 43 anni, è stato colto da un malore. E’ successo questa mattina, intorno alle 11.30, alla stazione Tiburtina in zona Porta Pia. Sul posto, in ausilio della Polfer, sono intervenuti gli agenti di Polizia. Il 43enne è stato soccorso e portato in ospedale, mentre la vittima si è recata in Commissariato. La vicenda è ora nelle mani degli agenti della Polfer. su Il Corriere della Città.

