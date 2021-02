Rimedio del bug stabilizzazione sul Samsung Galaxy S21 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chi possiede il Samsung Galaxy S21 potrebbe aver già scoperto del bug relativo alla stabilizzazione elettronica, che sembra non subentrare quando ce n’è bisogno, lasciando il dispositivo ad affidarsi solo alla stabilizzazione ottica, che da sola non è abbastanza per ottenere risultati ottimali. Non bisogna preoccuparsi più di tanto, in quanto il problema quasi certamente è di natura software (pensate che il Samsung Galaxy S21 Plus, contraddistinto dallo stesso hardware, non soffre di questo disturbo). Il problema pare essere relativo all’impostazione di attivazione della stabilizzazione elettronica dei Samsung Galaxy S21, che di fatto la disattiverebbe (probabile per effetto di un errore di codice). Al contrario, se si disattiva la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chi possiede ilS21 potrebbe aver già scoperto del bug relativo allaelettronica, che sembra non subentrare quando ce n’è bisogno, lasciando il dispositivo ad affidarsi solo allaottica, che da sola non è abbastanza per ottenere risultati ottimali. Non bisogna preoccuparsi più di tanto, in quanto il problema quasi certamente è di natura software (pensate che ilS21 Plus, contraddistinto dallo stesso hardware, non soffre di questo disturbo). Il problema pare essere relativo all’impostazione di attivazione dellaelettronica deiS21, che di fatto la disattiverebbe (probabile per effetto di un errore di codice). Al contrario, se si disattiva la ...

