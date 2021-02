Ospina: «Era una partita difficilissima, abbiamo fatto il nostro lavoro» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel post partita di Napoli-Atalanta, ai microfoni di Rai Sport ha parlato il portiere del Napoli, David Ospina. Il migliore in campo. Come valuta il risultato? «Penso che il collettivo oggi è stato molto bene. Era una partita difficilissima, avevamo davanti una squadra che gioca benissimo uomo contro uomo, abbiamo fatto il nostro lavoro, pensiamo sempre a vincere, oggi abbiamo fatto questo pareggio, ora pensiamo al campionato». Come si è trovato con la difesa a 3? «abbiamo una squadra con giocatori di esperienza e maturi, facciamo il lavoro che prepariamo in allenamento, abbiamo fatto un buon lavoro». Si è attardato con i suoi due ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel postdi Napoli-Atalanta, ai microfoni di Rai Sport ha parlato il portiere del Napoli, David. Il migliore in campo. Come valuta il risultato? «Penso che il collettivo oggi è stato molto bene. Era una, avevamo davanti una squadra che gioca benissimo uomo contro uomo,il, pensiamo sempre a vincere, oggiquesto pareggio, ora pensiamo al campionato». Come si è trovato con la difesa a 3? «una squadra con giocatori di esperienza e maturi, facciamo ilche prepariamo in allenamento,un buon». Si è attardato con i suoi due ...

