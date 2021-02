Joe Bastianich: oggi è un famosissimo imprenditore, ma sapete che lavoro faceva prima del successo? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Joe Bastianich: oggi è un famosissimo imprenditore e un noto personaggio televisivo, ma sapete che lavoro faceva prima del successo? Joe Bastianich. Fonte: InstagramSiamo tutti abituati a vederlo nei panni di spietato giudice in trasmissioni televisive come Masterchef o Italia’s Got Talent, ma come ben sappiamo Joe Bastianich è prima di tutto un imprenditore molto affermato nel mondo della ristorazione. Ma sapete che lavoro faceva prima di diventare famoso? Rimarrete davvero senza parole perché non ha nulla a che fare con ciò di cui si occupa oggi, o almeno non in apparenza. ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Joeè une un noto personaggio televisivo, machedel? Joe. Fonte: InstagramSiamo tutti abituati a vederlo nei panni di spietato giudice in trasmissioni televisive come Masterchef o Italia’s Got Talent, ma come ben sappiamo Joedi tutto unmolto affermato nel mondo della ristorazione. Machedi diventare famoso? Rimarrete davvero senza parole perché non ha nulla a che fare con ciò di cui si occupa, o almeno non in apparenza. ...

APAudiovisivi : Torna questa sera alle ore 21.30 su TV8??'Italia's Got Talent' ?? Il grande #show è prodotto da @FremantleIT e vede… - ilfusebs : @mrccrmt Madonna che circo cant wait per la sua Joe Bastianich era - stoogazzo : ora mi guardo un’ora di insulti di joe bastianich - minovr69 : #noneladurso Walter Zenga molto Joe Bastianich cmq. - QueenPanziPa : Che ci fa Joe Bastianich al posto di Walter Zenga? Sono un attimo confusa #noneladurso -