Il piano vaccini di Bertolaso per la Lombardia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Bertolaso spiega a SondrioToday il come e il dove della campagna vaccinale Lombarda: “Una campagna massiccia di vaccinazione 24 ore al giorno 7 giorni a settimana, se abbiamo i vaccini il traguardo di vaccinare tutta la Lombardia prima della fine di giugno è assolutamente possibile”. E aggiunge: “Noi possiamo pensare a tutto, ma se non ci danno materia prima diventa complesso. Io però sono ottimista, penso che a febbraio e marzo ci potranno essere ancora criticità, ma da aprile in poi saremo inondati da dosi di vaccini”. Quindi, sempre all’insegna dell’ottimismo estremo: “È ragionevole che nelle prime settimane dell’estate tutta la Lombardia possa essere vaccinata” ha rimarcato in un’intervista concessa a Lnews, l’agenzia stampa della regione. “In Inghilterra, dall’8 dicembre a oggi hanno ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021)spiega a SondrioToday il come e il dove della campagna vaccinale Lombarda: “Una campagna massiccia di vaccinazione 24 ore al giorno 7 giorni a settimana, se abbiamo iil traguardo di vaccinare tutta laprima della fine di giugno è assolutamente possibile”. E aggiunge: “Noi possiamo pensare a tutto, ma se non ci danno materia prima diventa complesso. Io però sono ottimista, penso che a febbraio e marzo ci potranno essere ancora criticità, ma da aprile in poi saremo inondati da dosi di”. Quindi, sempre all’insegna dell’ottimismo estremo: “È ragionevole che nelle prime settimane dell’estate tutta lapossa essere vaccinata” ha rimarcato in un’intervista concessa a Lnews, l’agenzia stampa della regione. “In Inghilterra, dall’8 dicembre a oggi hanno ...

