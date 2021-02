Governo, Draghi accetta l'incarico: "Fiducioso nel dialogo con i partiti". La diretta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 febbraio 2021 - "Scusate, buongiorno". Inizia così il suo discorso dal Quirinale Mario Draghi , dopo aver accettato da Sergio Mattarella l'incarico di formare un nuovo Governo . Il capo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 febbraio 2021 - "Scusate, buongiorno". Inizia così il suo discorso dal Quirinale Mario, dopo averto da Sergio Mattarella l'di formare un nuovo. Il capo ...

matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - ziatheodora : @SonTommaso @Quirinale ..anch'io ero x elezioni,ma visto i personaggi che ci ritroveremmo,la litigiosità 'imprescri… - nomeisa : Non sostenere il governo DRAGHI è un errore clamoroso.Le elezioni ci saranno ma non in questo momento grave, il pae… -