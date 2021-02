GF Vip sta per chiudere? I vipponi vogliono lasciare dopo il lutto

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Duro colpo per Dayane Mello e iil reality showil: il programma GF Vip può? Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@ grandefratello)Solo poche ore fa Dayane Mello ha appreso il decesso del suo caro fratello minore Lucas e idi Alfonso Signoriniil reality show: il ‘GF Vip‘ può? La notizia della morte di Lucas, fratello della nota modella nonché finalista della Casa più spiata dagli italiani, ha fatto il giro del web ed ha anche fatto molto discutere, ovviamente non sono mancate le critiche per la scelta di Dayane di ritornare in Casa. Lucas era davvero molto giovane, infatti, il ragazzo aveva soltanto 27 anni e ...

... in Serie C, in questo periodoregistrando le ultime puntate di Avanti un Altro che con molta probabilità inizierà l'8 marzo in concomitanza della fine Grande Fratello. Chi è Sara Croce Sara ...Stamani Dayane Mello è stata informata dalla produzione del GFdella morte di suo fratello ... Per il momento Dayane sifacendo consolare dai suoi coinquilini, ma è giusto che resti libera di ...Il lutto che ha colpito Dayane ha cambiato inevitabilmente l'umore di tutti i concorrenti, che ora stanno meditando di abbandonare il Grande Fratello Vip.I concorrenti del GF Vip decidono di fare un gesto in onore di Lucas, il fratello di Dayane, morto oggi in un tragico incidente stradale.