Dzeko-Fonseca | pace fatta | l’attaccante della Roma è stato reintegrato

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ andato in scena un nuovo incontro traEdine l’allenatore, l’esito èsicuramente positivo ed il bosniaco si è allenato con il gruppo e può essere considerato. Il club giallorosso è reduce da buone prestazioni, sono arrivate due vittorie consecutive contro Spezia e Verona che hanno permesso ai giallorossi di recuperare terreno in classifica. Adesso il big match contro la Juventus che chiarirà meglio gli obiettivi stagionali. Laè pianamente in corsa anche per lo scudetto, lo svantaggio dal Milan capolista è di appena 6 punti.Nel frattempo arrivano aggiornamenti sull’incontro a Trigoria trae ...

SkySport : ULTIM'ORA ROMA APPUNTAMENTO DOMANI MATTINA TRA FONSECA E DZEKO I due proveranno a ricucire dopo le incomprensioni… - angelomangiante : È andato bene il chiarimento previsto oggi tra #Dzeko e #Fonseca. Lo stesso giocatore è andato incontro all’allenat… - DiMarzio : #Roma, buone notizie da Trigoria: #Dzeko torna ad allenarsi in gruppo - CalcioWeb : @OfficialASRoma, pace fatta tra #Dzeko e #Fonseca - lillydessi : Dzeko-Fonseca, pace fatta: i due si sono chiariti a Trigoria - -

Sembra essere tornato il sereno sulla Roma,ma soprattutto su. Alla chiusura del calciomercato, i fantasmi su un possibile addio dell'attaccante bosniaco sono svaniti eha ricominciato ad allenarsi in gruppo regolarmente con i suoi compagni.Edine Paulosi sono chiariti. Tra i due è pace fatta dopo il colloquio di questa mattina Pace fatta a Roma tra Edine Paulo. I due hanno parlato questa mattina a Trigoria e si ...Ancora uno stop per il difensore che dovrà stare ai box per almeno due settimane. A far tornare il sorriso però ci pensa la tregua tre i due grandi protagonisti delle ultime settimane ...Sembra rientrato il caso Edin Dzeko, che probabilmente tornerà tra i convocati in vista del match contro la Juventus ...