Draghi non sarà Monti, ma di un governo del presidente non c’è mai da rallegrarsi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con l’usuale retorica del supereroe pronto a salvare il paese nel momento più buio – fino alla pandemia era la crisi dei mercati finanziari, a fine 2011, oggi è per l’appunto il pantano in piena peste – Mario Draghi cercherà di mettere in piedi un “governo del presidente”. Come quello di Carlo Azeglio Ciampi, fra 1993 e 1994, chiuse la prima repubblica, e quello di Mario Monti archiviò la seconda, ora l’ex presidente della Banca centrale europea – l’italiano più alto per standing e reputazione su piazza – pensionerà forse l’era del turbopopulismo grillo-leghista. Forse. Mario Draghi – Photo: Arne Dedert/dpaEppure, che a guidarlo sia Draghi o chiunque altro, l’entusiasmo per l’ennesima riedizione di un governo tecnico non è mai semplice da giustificare. ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con l’usuale retorica del supereroe pronto a salvare il paese nel momento più buio – fino alla pandemia era la crisi dei mercati finanziari, a fine 2011, oggi è per l’appunto il pantano in piena peste – Mariocercherà di mettere in piedi un “del”. Come quello di Carlo Azeglio Ciampi, fra 1993 e 1994, chiuse la prima repubblica, e quello di Marioarchiviò la seconda, ora l’exdella Banca centrale europea – l’italiano più alto per standing e reputazione su piazza – pensionerà forse l’era del turbopopulismo grillo-leghista. Forse. Mario– Photo: Arne Dedert/dpaEppure, che a guidarlo siao chiunque altro, l’entusiasmo per l’ennesima riedizione di untecnico non è mai semplice da giustificare. ...

