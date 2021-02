Crisi di governo, Mattarella convoca Draghi: cosa succederà adesso? Quali sono le prossime tappe? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati L’ex presidente della Bce Mario Draghi è atteso al Quirinale da Sergio Mattarella. L’intenzione del presidente della Repubblica è far nascere un governo istituzionale di alto profilo, alla luce della mancata intesa tra le forze politiche di maggioranza del governo dimissionario sul progetto di un Conte Ter, ormai naufragato. Ma cosa succederà adesso? Quali sono le prossime tappe? L’incaricato dal Capo di Stato, generalmente, accetta il ruolo ma “con riserva” di rifiutarlo. Immediatamente avvia una serie di “piccole consultazioni” informali con i rappresentanti dei vari partiti politici al fine di verificare i margini di formare una nuova maggioranza. Nel caso in cui queste ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati L’ex presidente della Bce Marioè atteso al Quirinale da Sergio. L’intenzione del presidente della Repubblica è far nascere unistituzionale di alto profilo, alla luce della mancata intesa tra le forze politiche di maggioranza deldimissionario sul progetto di un Conte Ter, ormai naufragato. Male? L’incaricato dal Capo di Stato, generalmente, accetta il ruolo ma “con riserva” di rifiutarlo. Immediatamente avvia una serie di “piccole consultazioni” informali con i rappresentanti dei vari partiti politici al fine di verificare i margini di formare una nuova maggioranza. Nel caso in cui queste ...

francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - marcotravaglio : UN NO GENTILE MA NETTO Non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un gove… - you_trend : ?? #Mattarella: si aprono due strade. O dare vita a un governo adeguato per fronteggiare la crisi sociale, economica… - imusumarra : RT @marcotravaglio: UN NO GENTILE MA NETTO Non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un governo,… - RLucenteforte : RT @mariaederaM5S: Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a differen… -